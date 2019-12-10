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В ЕК назвали прекращение работы Апелляционного органа ВТО ударом по мировой торговле

Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что ЕК "скоро представит свои предложения, которые позволят защитить торговые позиции ЕС" в этой ситуации

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Прекращение работы Апелляционного органа ВТО нанесет тяжелый удар по международной торговле. Об этом заявил во вторник на брифинге в Брюсселе глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.

"С 11 декабря апелляционный совет фактически прекратит работу. Это достойный сожаления и тяжелый удар по мировой системе торговли, основанной на правилах. ВТО является незаменимой системой для поддержания честной и свободной торговли. Еврокомиссия в ближайшее время представит свои предложения, которые позволят защитить торговые позиции ЕС на международной арене", - сказал он.

В Апелляционный орган ВТО должны входить семь арбитров, однако в настоящий момент свои полномочия исполняют только трое. Это минимальное число, необходимое для продолжения работы этого органа. Во вторник полномочия двух из них истекают, в результате эта структура не сможет продолжать работу.

На протяжении последних двух лет назначение новых арбитров в ВТО блокирует Вашингтон.

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