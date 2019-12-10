Кассационный суд обязал Мосгорсуд пересмотреть законность ареста ценных бумаг Абызова

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Второй кассационный суд во вторник отменил постановление Мосгорсуда о признании законным обеспечительного ареста по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Как уточнил ТАСС его адвокат Сергей Дрозда, арест был наложен Пресненским судом Москвы на облигации кипрских компаний на общую сумму более 5,5 млрд рублей.

"Второй кассационный суд общей юрисдикции сегодня удовлетворил кассационную жалобу защитников обвиняемого Абызова, отменил апелляционное постановление судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда и направил дело по аресту ценных бумаг кипрских компаний в Совкомбанке на новое апелляционное рассмотрение. Теперь Мосгорсуд заново рассмотрит нашу жалобу на постановление Пресненского районного суда Москвы о наложении ареста на ценные бумаги", - рассказал защитник.

По его словам, речь идет об облигациях компаний Besta Holding Limited, Alinor Investments Limited, Kullen Holding Limited, Lisento Investments Ltd, Vantroso Trading Ltd, открытых в московском филиале ПАО "Совкомбанк". Общая стоимость арестованных облигаций составляет свыше 5,5 млрд рублей.

Мосгорсуд накануне отменил решение об аресте свыше 1 млрд рублей (свыше €13 млн), ценных бумаг и недвижимости по делу Абызова, также снят арест с личного счета несовершеннолетнего сына экс-чиновника.