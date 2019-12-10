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Xiaomi представила флагманский смартфон стандарта 5G

Компания сообщила, что будет также выпускать упрощенную модель, поддерживающую только сети четвертого поколения

ТАСС, 10 декабря. Китайская компания Xiaomi презентовала телефон Redmi K30 - свой первый смартфон, поддерживающий стандарт связи пятого поколения (5G). Об этом говорится во вторник на странице производителя в социальной сети Weibo.

Новый смартфон Xiaomi способен передавать данные со скоростью до 3,7 гигабит в секунду. Компания сообщила, что будет также выпускать упрощенную модель, поддерживающую только сети четвертого поколения.

Redmi K30 оснащен дисплеем диагональю 6,67 дюймов (около 17 см) с разрешением Full HD+. Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Две фронтальные камеры имеют разрешение 20 и 2 мегапикселя. На задней стороне расположены четыре камеры: основная (Sony IMX686) разрешением 64 мегапикселя, а также дополнительные модули разрешением 8, 5 и 2 мегапикселя.

В Redmi K30 комплектуется аккумулятором емкостью 5500 мА/ч.

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Китай
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