Госдума поддержала во II чтении обязанность сообщать о блокировке счетов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий операторов платежных систем информировать клиентов - физических лиц о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах непосредственно в день блокировки. Документ, который был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, вносит поправки в закон "О национальной платежной системе".

"В последнее время участились жалобы физических лиц на блокировку денежных средств на личных счетах пользователей системы без уведомления клиентов, предъявления претензий и предоставления каких-либо оснований. Это приводит иногда к значительным убыткам и другим негативным последствиям, связанным с отсутствием доступа к собственным денежным средствам в нужный момент по причине несвоевременного получения информации о блокировке и, соответственно, отсутствием возможности оперативно разрешить ситуацию", - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим законопроект закрепляет норму, согласно которой в случае приостановления или прекращения использования клиентом электронного средства платежа по инициативе оператора по переводу денежных средств оператор обязан в день такого приостановления или прекращения в порядке, установленном договором, предоставить клиенту информацию о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа с указанием причины.

Предлагаемые проектом закона изменения направлены на защиту прав и интересов клиентов электронных средств платежей и дополняют законодательные меры, предпринимаемые для борьбы с лицами, занимающимися мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма, защищая права тех граждан, которые к этой категории не относятся, указывают авторы документа.

По словам члена комитета Госдумы по финансовому рынку Андрея Козенко, на данный момент заблокировано 400 тыс. учетных записей на общую сумму 1,4 млрд рублей.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.