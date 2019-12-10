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Аэропорт Внуково отложил внедрение электронных посадочных

Пресс-служба аэропорта сообщила, что существующая нормативно-правовая база не позволяет полностью отменить ручной контроль документов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Внуково временно откажется от использования электронных посадочных из-за того, что существующая нормативно-правовая база не позволяет полностью отменить ручной контроль документов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта. 

"Аэропортом Внуково и компанией Zamar завершен пилотный проект тестирования автоматизированной системы обслуживания пассажиров с электронными посадочными талонами. В ходе пилотного проекта дано положительное заключение и подтверждена эффективность использования системы на всех этапах, - сказали в пресс-службе. - Однако действующая нормативная правовая база не позволяет полностью отменить ручной контроль документов, удостоверяющих личность, и полностью перейти на автоматизированную технологию с установкой автоматизированных турникетов".

В связи с этим, аэропортом Внуково откладывается реализация проекта внедрения системы до изменения нормативных документов и правил, отметили в аэропорту. "Пассажиры могут распечатать бумажную копию электронного посадочного талона самостоятельно с экрана мобильного устройства на специальных принтерах", - уточнили во Внуково.

Накануне лоукостер "Победа" (Внуково - базовый аэропорт авиакомпании) сообщил, что Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде.

Внуково начал принимать электронные посадочные на внутренних рейсах с 1 июня этого года.

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Россия
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