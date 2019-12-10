Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,18-0,43%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС во вторник скорректировались вниз. Индекс Мосбиржи снизился на 0,43% - до 2932,4 пункта, индекс РТС - на 0,18%, до 1454,23 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 19:04 мск снизился на 0,03% - до 63,57 рубля, курс евро вырос на 0,21% - до 70,498 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,24% - до $64,21 за баррель.

Во вторник рынок акций РФ показал неоднородную динамику. Покупки носили выборочный характер, участники торгов проявляли осторожность на фоне приближения заседаний ФРС и ЕЦБ, противоречивых сообщений со стороны переговорного процесса США и КНР, а также неоднозначных итогов переговоров "нормандской четверки", в результате которых по решению проблемы газового транзита через Украину продвинуться не удалось, пояснил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

В среду в фокусе внимания инвесторов будут "торговая" тема, а также заседание ФРС, также отметил эксперт.

"Сегодня под вечер появились сообщения, что Белый дом может отменить повышение пошлин на китайские товары, запланированное на 15 декабря, чтобы стороны успели подготовить заключение первого этапа торгового соглашения в декабре. ФРС, как ожидается, оставит ставку без изменения, а тональность его заявлений будет нейтральной. Из статистики среды стоит обратить внимание на данные по ноябрьской инфляции в США и недельным изменениям запасов сырой нефти в Штатах", - пояснил Бахтин.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на 11 декабря - 2935-2975 пунктов, по курсу доллара - 63,6-64 рубля.