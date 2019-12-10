Orano заключила договор с Росатомом стоимостью €40 млн

ПАРИЖ/МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Французская компания Orano (бывшая Areva) заключила контракт с предприятием ТВЭЛ - "Электрохимический завод" в городе Зеленогорск Красноярского края на поставку оборудования для строительства на предприятии второй установки по обесфториванию обедненного гексафторида урана (ОГФУ), что позволит увеличить мощности переработки обедненного урана на территории России. Об этом говорится в сообщении Росатома.

Orano на официальном сайте компании сообщает, что стоимость проекта составляет €40 млн.

"Компания Orano, в свете визита министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра в Москву, объявляет о подписании контракта на €40 млн с "Электрохимическим заводом", дочерней компанией российской группы "Росатом", в рамках проекта завода по переработке обедненного урана", - говорится в заявлении.

Завершение проекта, по данным Orano, запланировано на 2022 год.

Росатом отмечает, что предприятие ТВЭЛ - "Электрохимический завод" в городе Зеленогорск Красноярского края и инжиниринговый дивизион Orano - Orano Projets заключили контракт на поставку оборудования для строительства на зеленогорском предприятии второй установки ОГФУ. По аналогии с первой подобной установкой W-ЭХЗ (в настоящее время - единственная в России) новый объект будет называться W2-ЭХЗ. В результате реализации инвестпроекта по вводу новой установки мощность предприятия по переработке ОГФУ вырастет вдвое - с 10 тыс. тонн до 20 тыс. тонн в год, сообщает Росатом.

"Внедрение технологий обесфторивания ОГФУ имеет важное значение для решения экологических задач атомной промышленности, а также производства топлива для реакторов на быстрых нейтронах. Строительство второй в России установки типа W полностью соответствует отраслевой программе по безопасному обращению с ОГФУ, экологической политике топливного дивизиона, стратегии Росатома по созданию двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым топливным циклом, а также цели устойчивого развития ООН "Ответственное потребление и производство",- цитирует Росатом старшего вице-президента по производству ТВЭЛ Михаила Зарубина.

О сырье

Благодаря обесфториванию гексафторид урана переводится в химически безопасное состояние - закись-окись (оксид) обедненного урана в виде порошка, который может долговременно храниться на открытых площадках без рисков для окружающей среды, безопасен для перевозки и имеет уровень радиоактивности намного ниже, чем у природной урановой руды. Именно оксиды обедненного урана используются для производства смешанного уран-плутониевого МОКС-топлива для уникального российского реактора на быстрых нейтронах БН-800 (в настоящее время его активная зона переводится с уранового на МОКС-топливо).

Помимо ядерного топлива, обедненный уран, обладающий высокой плотностью и тугоплавкостью, может применяться в других отраслях промышленности. В частности, для производства экранов медицинской аппаратуры для защиты от рентгеновского и гамма-излучения, контейнеров для транспортировки радиоизотопов, противовесов и гироскопов в авиа- и судостроении, катализаторов для некоторых химических реакций и другого.

О компаниях

Orano Projets - компания, управляющая инжиниринговым дивизионом группы Orano, оказывает полный спектр инжиниринговых услуг в области ядерного топливного цикла от технической поддержки операционной деятельности до крупных ЕРСМ-проектов.

"Электрохимический завод" производит низкообогащенный уран для топливных сборок АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и ряд других высокотехнологичных продуктов.