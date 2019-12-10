В Калининградской области приостановят строительство порта в Пионерском

КАЛИНИНГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Строительство международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерском Калининградской области, где выявлено хищение 1,6 млрд рублей, будет приостановлено на зимний период и продолжится в 2020 году. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов.

"Да, мы договорились, и на проектном комитете было принято решение, что на зимний период стройка замораживается. В следующем году она будет продолжена", - сказал он.

Как сообщалось, в рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств в сумме свыше 1,6 млрд рублей при строительстве международного морского терминала в городе Пионерском, следователями задержаны гендиректор компании "Больверк" Сергей Шипицин, его заместитель Евгений Фрид, бывший гендиректор компании Сергей Петрухин. Во вторник Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о задержании также бывшего первого заместителя генерального директора "Больверка".

По данным следствия, в декабре 2017 года компания "Больверк" заключила госконтракт с ФГУП "Росморпорт" на строительство международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Пионерском на 7,4 млрд рублей. "Больверк" получила аванс по контракту на общую сумму 3,63 млрд рублей. К настоящему времени готовность объекта составляет лишь 27%, а подрядчиком выполнено работ на 2,052 млрд рублей. Расходование на строительство еще более 1,6 млрд рублей компанией не подтверждено.

Следствие установило, что деньги, поступившие от "Росморпорта", "Больверк" направила на счета четырех аффилированных организаций. Часть средств уходила в фирмы-однодневки, зарегистрированные в Самарской области, некоторые из которых были организованными группами, предположительно, для обналичивания средств. Таким образом, обвиняемые завладели деньгами и распорядились ими по собственному усмотрению.

"Объект будет построен", - убежден Алиханов. Ранее он отмечал, что это федеральный объект и правительство области "по порту ничего, к сожалению, сделать не может, за исключением привлечения внимания, которое еще летом нам оказал полпред президента".

О терминале

Международный морской терминал в Пионерском должен стать одним из крупнейших инфраструктурных сооружений Северо-Западного федерального округа. Он сможет принимать более 400 судов, годовой пассажиропоток превысит 300 тыс. человек.

Проект предполагает строительство морского вокзала с пропускной способностью более 1,2 тыс. человек в час, открытых грузовых площадок площадью 75,5 тыс. кв. метров, двух причалов общей длиной 725 метров. Акватория будущего терминала составит 30,53 га. Стоимость проекта 8 млрд рублей. В течение трех-четырех лет после завершения стройки порт Пионерский сможет принимать до 250 тыс. туристов в год.

Строительство терминала планировалось завершить в 2019 году. Готовность объекта к настоящему времени составляет 27%.