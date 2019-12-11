Эксперт: оборонные предприятия СКФО необходимо обеспечить гражданскими заказами

МАХАЧКАЛА, 11 декабря. /ТАСС/. Оборонные предприятия Дагестана, как и всего Северного Кавказа, способны освоить выпуск практически любой гражданской продукции, для этого у большинства их них есть и компетенции, и технические возможности. Однако им нужна поддержка, в первую очередь в обеспечении заказами, сообщил в среду ТАСС генеральный директор ОАО "Концерн КЭМЗ" Ибрагим Ахматов.

В конце ноября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Дагестана Владимир Васильев отметил, что в республике ведется работа по восполнению загрузки оборонных предприятий в связи с сокращением оборонного заказа.

"Освоение гражданской продукции не происходит быстро - нужно время на ее разработку, испытания и так далее. Резко проводить конверсию достаточно тяжело для предприятия. Наш глава (Васильев - прим. ТАСС) говорил, что в республике есть заводы, которые могут делать любую продукцию. Но эти заводы нужно обеспечить заказами", - сказал Ахматов, добавив, что руководство Дагестана оказывает такую поддержку предприятиям.

По его словам, сейчас "Концерн КЭМЗ" осваивает 107 наименований новой продукции, финансируя эти проекты из собственных средств. "Например, мы занимаемся самолетами, авиационными двигателями, параллельно осваиваем продукцию для новых автомашин, нового поколения "Камазов". Так же и другие предприятия - у каждого из них свое направление и своя спецификация, поэтому каждое предприятие ищет свои ниши", - отметил руководитель предприятия.

Он также рассказал, что ОАО "Концерн КЭМЗ" финансирует освоение новых видов продукции за счет собственных средств, однако далеко не все оборонные предприятия Северного Кавказа сегодня имеют такую возможность.

"К сожалению, быстрого экономического эффекта не получается - на освоение новой продукции приходится затрачивать очень много средств, при этом выручка от ее реализации на первом этапе невелика… Поэтому нужна поддержка как в реализации продукции, так и в виде предоставления субсидии предприятиям, которые не имеют возможности вкладывать свои средства [в освоении новых видов продукции]", - добавил Ахматов.

ОАО "Концерн КЭМЗ" основан в 1962 году, занимается разработкой и производством средств контроля летательных аппаратов для авиационной холдинговой компании "Сухой" и российской самолетостроительной корпорации "МиГ". Наряду с продукцией оборонного назначения выпускает гражданскую продукцию и товары народного потребления. В состав концерна входят более 10 филиалов и дочерних предприятий. Входит в Ростех.