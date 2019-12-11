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Сбербанк в 2018-2019 гг. предотвратил хищение средств клиентов на сумму 67 млрд руб.

Эффективность системы фрод-мониторинга банка, основанной на искусственном интеллекте, составляет 96%. 

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сбербанк за 2018-2019 гг. предотвратил хищения со стороны кибермошенников средств клиентов на сумму около 67 млрд руб. Об этом говорится в материалах банка ко Дню аналитика.

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За первое полугодие 2019 г. Сбербанк подвергся около 2 тыс. кибератакам, следует из материалов. Эффективность системы фрод-мониторинга банка, основанной на искусственном интеллекте, составляет 96%. 

Ранее заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов говорил в интервью ТАСС, что Сбербанк в этом году предотвратил хищение средств клиентов на сумму более 25 млрд руб. благодаря антифрод-системе.

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