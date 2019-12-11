РЖД ожидают, что пассажиропоток по итогу года составит почти 1,2 млрд человек

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) ожидают, что пассажиропоток по итогам 2019 года составит 1,2 млрд человек, сообщил на годовом итоговом заседании правления холдинга глава РЖД Олег Белозеров.

"По итогам 2019 года будет отправлено 1,2 млрд пассажиров (по данным из презентации - 1 млрд 196 млн человек - прим. ТАСС). Это самый высокий показатель за последние 11 лет", - сказал он.

В 2018 году компания перевезла более 1,1 млрд человек.

В ноябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщал, что РЖД ожидает рекордного пассажиропотока в 2019 году.