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Профицит бюджета РФ за январь - ноябрь составил 3,1% ВВП

Самыми большими статьями расходов стали социальная политика, национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета за январь - ноябрь 2019 г. составил 3,025 трлн руб. или 3,1% ВВП. Об этом говорится в размещенных на сайте Минфина РФ материалах.

Профицит бюджета РФ за январь - октябрь составил 3,5% ВВП, или 3,071 трлн руб.

Доходы бюджета за январь - ноябрь составили 18,025 трлн руб., из них нефтегазовые - более 7,265 трлн руб., ненефтегазовые - 10,759 трлн руб. Расходы бюджета составили 14,999 трлн руб.

Самыми большими статьями расходов стали социальная политика - 4,421 трлн руб., национальная оборона - 2,47 трлн руб., национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 1,685 трлн руб.

Согласно принятым поправкам в закон о бюджете РФ, профицит по итогам 2019 г. ожидается на уровне 1,4% ВВП вместо прежней оценки на уровне 1,7% ВВП. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что профицит федерального бюджета по итогам года может составить 1,8% ВВП.

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