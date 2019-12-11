Госдума одобрила в I чтении продление особого регулирования тарифов на газ в Крыму

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий до 1 июля 2021 года срок действия особенностей применения законодательства РФ о государственном регулировании тарифов в сфере газоснабжения на территориях Крыма и Севастополя. Документ был инициирован правительством РФ.

В 2017 году ФАС в рамках полномочий по тарифному регулированию на период действия особенностей применения законодательства в Крыму разработала план изменения оптовых и розничных цен на газ для потребителей Крыма и Севастополя, предусматривающий их поэтапное доведение к 1 июля 2021 года до уровня цен Северо-Кавказского федерального округа.

Реализация плана позволит сократить перекрестное субсидирование между различными группами потребителей Крыма и Севастополя, а также довести оптовые цены реализации газа до уровня, обеспечивающего минимальную рентабельность закупочной деятельности регионального поставщика газа, отмечается в пояснительной записке. В соответствии с планом очередная индексация оптовых цен на газ для потребителей Крыма Севастополя должна быть произведена 1 января 2020 года.

Законопроектом предлагается продлить до 1 июля 2021 года срок действия особенностей применения законодательства РФ о государственном регулировании тарифов в сфере газоснабжения на территориях Крыма и Севастополя.

В заключении комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ отмечается, что продление действия особенностей применения законодательства РФ о госрегулировании тарифов необходимо "для недопущения резкого роста тарифов на газ в Крыму и Севастополе".

Как подчеркнул замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин, сейчас тарифы на газ в Крыму для населения в среднем на 15% ниже тарифов для ближайших регионов, в частности, Краснодарского края.