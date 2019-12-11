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Совфед одобрил закон об отмене "банковского роуминга"

Закон предусматривает, что размер комиссии, которую взимает банк при переводе средств между счетами физлиц, не может быть обусловлен открытием таких банковских счетов в разных обособленных подразделениях кредитной организации

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка - так называемого банковского роуминга. Документ, разработанный правительством РФ, вносит поправки в закон "О банках и банковской деятельности".

Закон предусматривает, что размер комиссии, которую взимает банк при переводе денежных средств между счетами физических лиц, не может быть обусловлен открытием таких банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации.

"Проект федерального закона подготовлен правительством Российской Федерации в целях недопущения установления повышенных тарифов, взимаемых кредитными организациями с граждан, при межрегиональном переводе денежных средств внутри одного банка. Комитет отмечает, что реализация федерального закона положительно повлияет на защиту интересов потребителей финансовых услуг", - говорится в заключении профильного комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

Как говорится в пояснительной записке, филиалы и внутренние структурные подразделения банка являются составной частью единой организационной структуры банка, переводы между счетами, открытыми в различных его территориальных подразделениях, являются в полном смысле обычными внутренними переводами. В связи с этим при внутрибанковском переводе между различными территориальными зонами банк не создает добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны, добавляют авторы законопроекта.

Также в пояснительной записке отмечается, что установление различных комиссий за такие переводы в зависимости от местонахождения получателя перевода (в пределах РФ) свидетельствует о межрегиональной дискриминации потребителя.

Учитывая наличие банков, в том числе с широкой филиальной сетью, действующие тарифы которых в настоящее время не соответствуют предлагаемым законопроектом принципам тарифообразования, документ предусматривает вступление в силу соответствующих изменений по истечении 180 дней со дня его официального опубликования для приведения банками своих тарифов в соответствие с устанавливаемыми требованиями на всей территории РФ.

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