Минфин намерен создать для бизнеса систему стимулов для перехода на расчеты в нацвалютах

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минфин намерен создать для бизнеса систему стимулов для перехода на расчеты в национальных валютах, чтобы снизить зависимость от доллара. Об этом сообщил глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.

"Мы свою роль в том числе видим в том, чтобы создать систему стимулов, которая заставит перейти юрлиц, банки на использование альтернативных валют, что позволит снизить уязвимость", - сказал он.

По словам замминистра, США злоупотребляют статусом доллара как основной резервной и расчетной валюты. "Поэтому основные меры в плане противодействия направлены на то, чтобы снизить зависимость России. То, что выражается словами - переход на расчеты в национальной валюте", - подчеркнул Тимофеев.

В то же время он отметил, что переход на альтернативные валюты - задача не только России, но и всего мира. "Но мы должны понимать, что не только Россия должна переходить, но и мир. И, в общем, задача выглядит довольно глобально - перестройка мировой финансовой системы. Поэтому эта работа вряд ли может быть завершена очень быстро. Мы работаем внутри, в экономике, и предлагаем какие-то шаги по межправительственным каналам", - сказал замминистра.

Инструменты Банка России

Тимофеев сообщил, что Минфин будет создавать систему стимулов для перехода компаний на расчеты в нацвалютах вместе с другими ведомствами и с Центральным банком (ЦБ). По мнению Минфина, для повышения ликвидности рубля можно задействовать инструменты Банка России.

"Есть представления о том, какие стимулы (для перехода на расчеты в нацвалютах - прим. ТАСС) можно было бы сделать, но они не являются проработанными. Это будет совместное творчество разных ведомств. Какие-то доклады о том, что назрела такая необходимость, мы уже направили, ждем реакции ЦБ", - сказал Тимофеев. Он подчеркнул, что стимулы могут быть как "положительными", так и "отрицательными".

По его словам, у ЦБ есть инструменты, которые помогут повысить ликвидность сделок в нацвалютах. "Есть предложение задействовать какие-то инструменты Банка России, например есть у нас свопы. У нас ликвидность доллара объясняется тем, что основные инструменты Банка России связаны с долларами. Насколько это рационально? Если вы создаете в одном месте ликвидность, она там и будет концентрироваться", - объяснил Тимофеев.

По его словам, ликвидным является валютнообменный рынок рубль - доллар, который составляет порядка 80% оборота на Московской бирже. "Все остальное - менее ликвидное, если вы хотите сделать существенную транзакцию в юанях, вам придется конвертировать рубль в доллар, затем доллар в юань. Не проще ли заплатить сразу долларами? Чтобы мы использовали другие валюты, должна быть ликвидность", - пояснил Тимофеев.

Как ранее заявлял первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, Россия увеличивает долю расчетов в нацвалютах в торговле со странами Евразийского экономического союза, с Евросоюзом и Китаем. Правительство России в 2018 г. разработало план дедолларизации экономики РФ. Документ содержит налоговые преференции для компаний, использующих рублевые расчеты, например ускоренный возврат НДС.

Ранее Силуанов говорил, что план дедолларизации экономики РФ не касается валюты на депозитах в российских банках. В августе 2018 года первый вице-премьер заявлял, что доллар становится рисковым инструментом для расчетов. В частности, он не исключил отказа от доллара при расчетах за поставки нефти и перехода на другие валюты, в том числе на рубль.