Татарстан досрочно выполнил план по регистрации самозанятых граждан

КАЗАНЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Число зарегистрированных самозанятых граждан в Татарстане превысило 60 тысяч, что выше плана на 2019 год, сообщила в среду пресс-служба Министерства экономики региона.

"По данным Министерства экономики Республики Татарстан, сегодня самозанятыми зарегистрировались 54 554 татарстанца, а также более 6 000 иногородних граждан, которые прописаны в других регионах. Объем налоговых поступлений от самозанятых составил около 88,6 млн рублей. При этом 80% от общего числа зарегистрированных раньше официально не работали и налоги не платили", - говорится в сообщении.

Самое большое количество самозанятых зарегистрировалось в Казани - порядка 16 тысяч человек, еще около 8 тысяч зарегистрировалось в Набережных Челнах, 2,9 тысячи - в Нижнекамском районе, 2,7 тысячи - в Альметьевском районе и 2,1 тысячи - в Зеленодольском районе.

По данным Минэкономики Татарстана, в 2018 году в республике осуществляли деятельность 159 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Их оборот достиг 1,8 трлн рублей. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте республики составляет порядка 25%.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года на территории Татарстана, Москвы, Подмосковья и Калужской области. Граждане России, осуществляющие профессиональную деятельность без привлечения наемных работников, могут получить статус налогоплательщика и отчислять от 4% до 6% от суммы своего дохода через мобильное приложение "Мой налог". Как сообщал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, все регионы РФ с 2020 года могут получить право вводить специальный налоговый режим для самозанятых.