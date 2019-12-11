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Сбербанк не ожидает введения запрета для крупных компаний на создание экосистем

Зампред правления банка Лев Хасис заявил, что Сбербанк является законопослушной компанией

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сбербанк не ожидает введения запрета для крупных финансовых организаций на создание экосистем. Об этом журналистам сообщил первый зампред правления банка Лев Хасис в ходе "Дня аналитика".

На фоне создания экосистем крупными финансовыми игроками ЦБ заявил о возможной монополизации банками как финансового рынка, так и других отраслей экономики.

"Мы, безусловно, являемся законопослушной компанией, всегда соблюдаем требования законодательства всех стран, в которых мы работаем. Если в России будет вводиться какое-то регулирование, то мы и ему будем соответствовать, - сказал Хасис. - Возможно, это будет какой-то боковой ветер, нам нужно будет учитывать какие-то нововведения в регулировании. Но мы не ожидаем здесь каких-то прямых запретов или других действий правительства, которые мешали бы нам лучше обслуживать наших клиентов".

В экосистему Сбербанка входят более 30 компаний по основным направлениям: электронная коммерция ("Яндекс.Маркет"), медицина (DocDoc), телекоммуникации ("Сбербанк Телеком"), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл ("Фудплекс"), сервисы для оптимизации бизнес-процессов ("Эвотор", "Интеркомп") и другие.

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