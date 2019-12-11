Добыча нефти в ОПЕК в ноябре снизилась на 193 тыс. б/с

ТАСС, 11 декабря. Страны, входящие в организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК), в ноябре снизили добычу нефти на 193 тыс. баррелей в сутки в сравнении с добычей в октябре 2019 года, до 29,55 млн баррелей в сутки. Это следует из декабрьского отчета ОПЕК.

Добыча нефти в ноябре сократилась в основном за счет Саудовской Аравии - падение на 151 тыс. б/c, тогда как в октябре она выросла на 1 млн баррелей, восстановив добычу после атак на объекты Saudi Aramco. Добыча снижалась в ноябре также в Ираке - на 59 тыс. б/с, до 4,639 млн б/с, в Анголе - на 75 тыс. б/с, до 1,284 млн б/с. В Венесуэле добыча подросла на 12 тыс. б/с - до 697 тыс. б/с, в Эквадоре на 73 тыс. б/с, до 530 тыс. б/с, Кувейте на 58 тыс. б/с, до 2,705 млн б/с.

При этом 11 стран ОПЕК, участвующих в Венском соглашении о сокращении добычи, в ноябре снизили производство на 1,185 млн баррелей в сутки к базовому уровню, принятому в соглашении ОПЕК+. Таким образом, в ноябре их совокупная суточная добыча составила 25,56 млн баррелей против 26,75 млн баррелей в октябре 2018 года. По условиям соглашения они должны были сократить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки. Следовательно, в ноябре обязательства были исполнены на 146% против 135% в октябре текущего года.

Спрос на нефть ОПЕК в 2019 году, как ожидается, будет ниже уровня 2018 года - на 0,9 млн б/с, до 30,7 млн б/с. В 2020 году он снизится еще на 1,1 млн - до 29,6 млн б/с, считают в организации.

В ноябре доля нефти ОПЕК в мировом предложении составляла 29,6%. Всего мировые поставки в ноябре составили 99,8 млн б/с.

Прогноз роста

Рост мирового спроса на нефть в 2019 году составит 0,98 млн баррелей в сутки, прогнозирует ОПЕК, сохранив оценку. В 2020 году рост показателя ускорится до 1,08 млн б/с. Обе оценки ОПЕК оставила неизменными по сравнению с ноябрьским отчетом.

Прогноз по росту предложения нефти от стран "не ОПЕК" также сохранен на предыдущем уровне. Как ожидают в ОПЕК, в 2019 году рост поставок от стран "не ОПЕК" составит 1,82 млн баррелей в сутки, а в 2020 году этот показатель ускорится до 2,17 млн баррелей в сутки.

Ускорение роста глобального спроса в следующем году ОПЕК ожидает в основном за счет американских континентов. Предполагается, что среди стран ОЭСР только страны этих континентов продемонстрируют рост спроса на нефтяное сырье за счет запуска новых нефтехимических мощностей.

В то же время ОПЕК отмечает замедление темпов роста поставок от стран "не ОПЕК". Из-за более низких чем ожидалось поставок из Канады, Норвегии, России и Казахстана рост предложения в 2019 году составила 1,82 млн б/с, а не 2,1 млн б/с, как ожидалось в июле этого года. В 2020 году замедление темпов роста поставок от стран "не ОПЕК" продолжится, уверены эксперты ОПЕК. Текущая оценка - рост составит 2,17 млн б/с, что ниже июльской - 2,44 млн б/с. Ослабление темпов связано в основном со снижением инвестиций и снижением буровой активности в США.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе РФ) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. В настоящее время соглашение действует до конца марта 2020 года. При этом на последней встрече в декабре было принято решение увеличить объем сокращения добычи нефти в январе - марте 2020 года до 1,184 тыс. баррелей в сутки.