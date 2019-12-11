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Западный мост через Волгу в Твери начнут строить в 2020 году

Проект, который оценивается в 12 млрд рублей, прошел государственную экспертизу

ТАСС, 11 декабря. Строительство Западного моста через Волгу, который соединит Пролетарский и Заволжский районы Твери, начнется в 2020 году. Проект, который оценивается в 12 млрд рублей, прошел государственную экспертизу, сообщил в среду губернатор Тверской области Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года.

"Оценка этого проекта - 12 млрд рублей, <...> надеюсь, что уже в ближайший год мы приступим к практической реализации этого проекта. Хотел бы еще раз напомнить, что он получил поддержку президента РФ, правительства РФ. Исходя из того, что там очень большой объем финансирования и очень сложная документация, потребовалось длительное время на подготовку и документации, и самих процедур по началу строительства", - сказал Руденя.

По словам губернатора, проект разделен на три этапа. На первом - предполагается строительство шестиполосного моста через Волгу в районе Комсомольской площади Твери, на втором - реконструкция путепровода с железнодорожными путями над проспектом Калинина, на третьем - полная реконструкция и расширение с двух до четырех полос движения на Горбатом мосту на Петербургском шоссе. "Там же будет сделана развязка для заезда в медицинский кластер - областная клиническая больница, детская областная больница, перинатальный центр", - отметил Руденя.

Планируется, что более 80% от общей стоимости проекта будет профинансировано из федерального бюджета, остальную часть расходов - из бюджета Тверской области.

Теги
РоссияТверская область
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