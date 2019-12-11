В Словакии готовятся к возможному кризису с поставками газа через Украину

ПРАГА, 12 декабря. /ТАСС/. Глава Министерства экономики Словакии Петер Жига прогнозирует возможность повторения кризиса с поставками российского газа в Евросоюз через территорию Украины после Нового года. По словам министра, которого цитирует Словацкое радио, страна готовится к худшему сценарию.

"Повторение кризиса с поставками российского газа в Словакию через Украину, который произошел в январе 2009 года, правдоподобно, - сказал он. - Причем эта возможность более велика, чем то, что этого не произойдет. В конце текущего года истекает 10-летний контракт между РФ и Украиной. Он был заключен в период газового кризиса 2009 года".

Словакия, как подчеркнул Жига, готовится к худшему сценарию, при котором поставки российского газа в ЕС через украинскую территорию будут прерваны. В предстоящий понедельник, 16 декабря, Министерство экономики проведет совещание с заинтересованными национальными ведомствами и крупными коммерческими структурами по вопросу создания резервов и экономного использования газа в условиях, если будет прервана его прокачка из РФ.

"Россияне могут остановить поставки газа через Украину, а мы должны будем реализовать на практике все те меры, которые подготавливали в течение последних 10 лет. Мы должны будем обеспечить поставки газа словацким потребителям - семьям и предприятиям", - отметил Жига.

Пессимистичный прогноз по поводу возможного повторения газового кризиса, как указал он, сделан на основе полученной в Братиславе информации об итогах саммита в "нормандском формате", состоявшегося 9 декабря в Париже. Россия и Украина, по мнению министра, не смогли договориться по основным вопросам, а это негативно отразится на их отношениях в деле транзита газа в Евросоюз.

"В данный момент я склонен считать, что мы близки к очередному газовому кризису [в ЕС]", - сказал Жига.