{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Словакии готовятся к возможному кризису с поставками газа через Украину

Как считает глава Министерства экономики Словакии, Россия и Украина не смогли договориться по основным вопросам в Париже, а это негативно отразится на их отношениях в деле транзита газа в Евросоюз

ПРАГА, 12 декабря. /ТАСС/. Глава Министерства экономики Словакии Петер Жига прогнозирует возможность повторения кризиса с поставками российского газа в Евросоюз через территорию Украины после Нового года. По словам министра, которого цитирует Словацкое радио, страна готовится к худшему сценарию.

"Повторение кризиса с поставками российского газа в Словакию через Украину, который произошел в январе 2009 года, правдоподобно, - сказал он. - Причем эта возможность более велика, чем то, что этого не произойдет. В конце текущего года истекает 10-летний контракт между РФ и Украиной. Он был заключен в период газового кризиса 2009 года".

Словакия, как подчеркнул Жига, готовится к худшему сценарию, при котором поставки российского газа в ЕС через украинскую территорию будут прерваны. В предстоящий понедельник, 16 декабря, Министерство экономики проведет совещание с заинтересованными национальными ведомствами и крупными коммерческими структурами по вопросу создания резервов и экономного использования газа в условиях, если будет прервана его прокачка из РФ.

"Россияне могут остановить поставки газа через Украину, а мы должны будем реализовать на практике все те меры, которые подготавливали в течение последних 10 лет. Мы должны будем обеспечить поставки газа словацким потребителям - семьям и предприятиям", - отметил Жига.

Пессимистичный прогноз по поводу возможного повторения газового кризиса, как указал он, сделан на основе полученной в Братиславе информации об итогах саммита в "нормандском формате", состоявшегося 9 декабря в Париже. Россия и Украина, по мнению министра, не смогли договориться по основным вопросам, а это негативно отразится на их отношениях в деле транзита газа в Евросоюз.

"В данный момент я склонен считать, что мы близки к очередному газовому кризису [в ЕС]", - сказал Жига.

Теги
УкраинаСловакияРоссия
Реклама на ТАСС
"Известия": более четверти россиян опасаются увольнения
Наиболее сильный страх увольнения испытывают банковские служащие, продавцы и работники, занятые в отраслях безопасности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС