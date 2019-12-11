FT: японские компании заинтересованы в приобретении доли в проекте "Восток ойл"

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Ряд японских компаний выразил заинтересованность в приобретении долей в арктическом проекте "Роснефти" "Восток ойл". Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров между японским бизнесом и главой "Роснефти" Игорем Сечиным, сообщила в среду на своем сайте британская газета Financial Times .

По ее данным, в среду Сечин провел в Токио встречи с представителями министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японской нефтегазовой госкорпорации Jogmec, а также компаний Inpex, Mitsubishi, Itochu, Mitsui & Co и Marubeni.

"Ключевыми были встречи с представителями министерства и Jogmec", - заявил источник издания. FT делает вывод, что именно японское правительство и подконтрольная ему Jogmec выразили наибольший интерес к приобретению доли в "Восток ойл", которая ранее была предложена компаниям из Индии и Китая, а также британской BP, и находятся среди наиболее вероятных претендентов. Размер доли и стоимость сделки не называются. Со ссылкой на газету "Ведомости", FT сообщает о том, что ранее обсуждалась возможность продажи 15- или 20-процентной доли в проекте.

Как ранее отметила японская газета Nikkei, участие в проекте "Восток ойл" помогло бы Японии диверсифицировать ее энергетические поставки. В данный момент около 90% нефти страна получает с Ближнего Востока. В сентябре "Роснефть" предложила японским партнерам принять участие в осуществлении 15 перспективных проектов по разведке и добыче нефти и газа, в сфере нефтепереработки и нефтехимии.

В рамках проекта "Восток ойл" планируется освоить Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения. Его частью может стать и Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова. На реализацию проекта компания просила льготы из бюджета в размере 2,6 трлн рублей, взамен пообещав вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций. "Роснефть" обсуждает возможное участие в проекте "Восток ойл" на Таймыре с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона, стран Запада и Ближнего Востока.

Сечин ранее отмечал, что синергетический эффект от реализации проекта "Восток ойл" может достичь от 50 млн до 100 млн тонн нефти в год. "Восток ойл" должен стать якорным грузоотправителем для Северного морского пути.