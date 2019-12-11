Рост доходов бюджета Архангельской области планируется на 16 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты архангельского областного собрания во втором окончательном чтении на сессии в среду приняли бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. По сравнению с 2019 годом планируется, что доходы возрастут на 16 млрд рублей, дефицит составит 8,5 млрд рублей или около 13% от собственных доходов бюджета.

"Доходы областного бюджета в 2020 году спрогнозированы в объеме 93 миллиардов рублей, расходы - в размере 101,5 миллиарда рублей, дефицит составит около 8,5 млрд рублей. Бюджет 2019 года был принят со следующими параметрами: доходы 77,163 млрд рублей, расходы 80,735 млрд рублей", - говорится в документах сессии, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Как сказал журналистам губернатор Архангельской области Игорь Орлов, бюджет обеспечит все обязательства социального блока и является бюджетов развития. "Он носит характер бюджета развития, обеспечения тех обязательств, которые необходимы для социального блока: рост заработной платы, ремонт зданий, сооружений, выполнения всех показателей национальных проектов… 2020 год существенно увеличит объемы финансирования по дорожной деятельности за счет перераспределения акцизов. 2020 год существенно наращивает нашу концентрацию на медицине, где мы должны улучшить состояние наших больниц, их оснащение, и конечно, уровень обеспечения врачей и всех медицинских работников. Мы продолжаем большой пакет - это финансово и организационно емко - того, что связано со строительством социальных учреждений: детских садов, школ, их ремонтом", - отметил Орлов.

Дефицит бюджета на 2020 год составит 8,5 млрд рублей, дефицит в 2019 году на момент его принятия в конце 2018 года составлял почти 3,6 млрд рублей. "[Увеличение дефицита] - это нестрашно, по итогам за 9 месяцев исполнения бюджета 2019 года мы, например, имели профицит", - пояснила ТАСС зампредседателя комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике облсобрания Надежда Виноградова.

Размер дефицита на 2020 год не превышает пределов установленной нормы. В справочных документах, подготовленных к сессии, указано, что основными источниками финансирования дефицита будут являться привлечение коммерческих кредитов и поступление средств от продажи акций, находящихся в собственности области.

Доходы

Основные источники собственных доходов бюджета: налоги на доходы физических лиц, на прибыль организаций, на имущество организаций и акцизы. Собственные доходы областного бюджета на 2020 год спрогнозированы в объеме 63,6 млрд рублей, что на 9% выше показателей 2019 года. Поступления от налога на доходы физлиц составят 20,4 млрд рублей, налог на прибыль - 18,6 млрд рублей, налог на имущество организаций - 7,8 млрд рублей, акцизы 7,1 млрд рублей. Рост налоговых доходов обусловлен реализацией инвестиционных проектов предприятиями, а увеличение прогнозируемого поступления налога на прибыль организаций обусловлено ростом числа прибыльных организаций.

Федеральным бюджетом в 2020 году будет предоставлено 53 вида субсидий, связанных в основном с реализацией национальных проектов. В доходную часть бюджета включены прогнозируемые средства от Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также поступления от ПАО "Газпром" и группы "Илим" по соглашениям с правительством области о строительстве социально значимых объектов.

Дополнительные 1,039 млрд рублей доходов связаны с уточнением объема федеральных трансфертов по федеральному проекту "Чистая вода". "Мы в следующем году начнем программу "Чистая вода", ассигнования на которую превышают 1 млрд рублей, она связана с тем, чтобы начать существенно менять уровень обеспеченности качественной водой жителей Архангельской области", - добавил губернатор.

Статьи расходов

Около двух третей расходов бюджета приходится на отрасли социальной сферы: это образование, здравоохранение, социальная политика, культура и спорт. Учтены необходимые средства на достижение результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей национальных проектов. В общей сложности на них направляется более 14 млрд рублей. Областная адресная инвестиционная программа на 2020 год сформирована в объеме 3,4 млрд рублей, объем регионального дорожного фонда составит 8 млрд рублей.

Всего ко второму чтению бюджета поступило более 30 поправок. "Будут дополнительно субсидированы бюджеты муниципальных образований для реализации ряда полномочий. В частности, это выделение дополнительных субсидий в 2020 году для разработки проектно-сметной документации по реконструкции объектов водоснабжения. По многим муниципальным образованиям критичная ситуация. Также мы дополнительно предложили выделить субсидии и приняли для обустройства противопожарных водоемов в муниципальных образованиях", - сказал журналистам председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Сергей Моисеев. Дополнительные средства направлены на поддержку инициатив и проектов, связанных с увековечением памяти погибших при защите Отечества в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Плановый бюджет

По утвержденному на 2021 год проекту доходы областной казны ожидаются в размере 97,349 млрд рублей, расходы планируются в объеме 98,807 млрд рублей. На 2022 год запланировано 102,633 млрд рублей дохода, расходы ожидаются в размере 102,558 млрд рублей. В 2021 году прогнозируется дефицит областного бюджета в размере 1,4 млрд рублей (около 1,5%), в 2022 году - профицит в размере 75,2 млн рублей (менее 1%).