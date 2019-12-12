Ульяновский губернатор намерен инициировать создание авиационного кластера в 2020 году

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что планирует выработать направления работы нового авиационного кластера, который объединит несколько регионов.

"Сейчас есть полное понимание, как будет выстраиваться авиастроительная отрасль, какие заказы, по каким самолетам у каждого региона, поэтому мы еще раз посмотрим, как нам правильно выстроить кооперационные связи. Конкретный срок - сочинский форум, ориентировочно это февраль", - сказал ТАСС собеседник агентства, отвечая на вопрос о сроках создания авиационного кластера.

Губернатор добавил, что в России в 2014-2015 годах создана ассоциация авиастроительных регионов. "Она достаточно активно работала, но последние года полтора-два, с учетом того, что идет перезагрузка Объединенной авиастроительной корпорации, работа этой ассоциации была приостановлена. Мы приняли решение, начиная со следующего года, на сочинском форуме, когда там все губернаторы соберутся, проговорить о том, чтобы ее [работу] "перезагрузить", - сказал он.

По словам Морозова, важно, чтобы регионы РФ начали сотрудничество, связанное не только с подготовкой кадров, но с развитием бизнеса. "Чтобы они начали не территориально, а экстерриториально работать", - добавил он.

В инвестиционном послании на 2020 год, с которым губернатор выступил 6 декабря, отмечено, что Объединенная авиастроительная корпорация разработала проект индустриального парка "Авиастар". По оценке губернатора, авиационный кластер позволит объединить в более прочные кооперационные цепочки авиастроительные предприятия Ульяновской, Иркутской, Нижегородской областей и Татарстана.