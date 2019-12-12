Японская Jogmec подтвердила, что ведет переговоры с "Роснефтью"

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Японская нефтегазовая госкорпорация Jogmec подтвердила, что в среду у нее состоялись переговоры с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, однако воздержалась от комментариев по поводу их содержания. Об этом в четверг ТАСС сообщили в японской корпорации.

В национальном агентстве по природным ресурсам и энергетике при Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии в ответ на запрос ТАСС также подтвердили факт состоявшихся переговоров с "Роснефтью", однако дополнительных подробностей на данный момент предоставлено не было.

Ранее в среду газета Financial Times сообщила, что ряд японских компаний выразил заинтересованность в приобретении долей в арктическом проекте "Роснефти" "Восток ойл". По ее данным, в среду Сечин провел в Токио встречи с представителями Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японской нефтегазовой госкорпорации Jogmec, а также компаний Inpex, Mitsubishi, Itochu, Mitsui & Co и Marubeni.

Как ранее отмечала японская газета "Никкэй", участие в проекте "Восток ойл" помогло бы Японии диверсифицировать ее энергетические поставки. В данный момент около 90% нефти страна получает с Ближнего Востока. В сентябре "Роснефть" предложила японским партнерам принять участие в осуществлении 15 перспективных проектов по разведке и добыче нефти и газа, в сфере нефтепереработки и нефтехимии.

В рамках проекта "Восток ойл" планируется освоить Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения. Его частью может стать и Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова. На реализацию проекта компания просила льготы из бюджета в размере 2,6 трлн рублей, взамен пообещав вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций. "Роснефть" обсуждает возможное участие в проекте "Восток ойл" на Таймыре с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона, стран Запада и Ближнего Востока.

Сечин ранее отмечал, что синергетический эффект от реализации проекта "Восток ойл" может достичь от 50 млн до 100 млн тонн нефти в год. "Восток ойл" должен стать якорным грузоотправителем для Северного морского пути.