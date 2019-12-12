Минфин до конца 2019 года внесет в правительство предложения о снижении доли доллара в ФНБ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Минфин до конца текущего года внесет в правительство предложения о снижении доли доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-24".

Силуанов сообщил, что правительство рассчитывает за три года привлечь частные инвестиции в 5-7 трлн рублей при софинансировании проектов из ФНБ на 1 трлн рублей.

На 1 ноября размер ФНБ составлял 7,95 трлн рублей. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ на 1 ноября размещено $45,364 млрд, €39,054 млрд, £7,651 млрд. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 588,813 млрд рублей.

В нормативной структуре валют ФНБ доля доллара сегодня составляет 45%, евро - 45%, фунта стерлингов - 10%. По данным ЦБ РФ, на 31 марта 2019 года в структуре золотовалютных резервов доля евро составляла 30,3%, доллара - 23,6%, китайского юаня - 14,2%, британского фунта - 6,6%, прочих валютах (японская иена, канадский и австралийский доллары) - 7,1%.

Силуанов ранее говорил, что правительство намерено максимально снизить долю доллара в ФНБ. В ноябре замминистра финансов РФ Владимир Колычев заявил, что Минфин РФ в 2020 году изменит валютную структуру ФНБ.

"Поэтому предложения такие сформулированы, мы внесем их в правительство в текущем году. И надеемся на то, что правительство поддержит изменение структуры в пользу других валют, отличных от доллара", - сказал Силуанов.

"Мы планируем триллион рублей проинвестировать в течение трех лет, начиная со следующего года? Что важно? Что под этот триллион мы планируем привлечь от пяти до семи триллионов рублей частных инвестиций. Потому что ФНБ это тот инструмент, который должен привлекать как мультипликатор за собой частные деньги", - отметил он.

В конце октября первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка сообщил журналистам, что инвестиции из ФНБ сверх 7% порога могут составить 1 трлн рублей на протяжении ближайших трех лет. Он уточнил, что решения о конкретных объемах в каждом году будут приниматься в координации с ЦБ.

Как ранее заявлял Силуанов, правительство до конца 2019 года определится с критериями, по которым будут отбирать проекты для вложения средств ФНБ после достижения их ликвидной частью объема в 7% ВВП. Стратегия инвестирования предполагает два варианта: вложения в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс рубля и на инфляцию, или во внутренние активы, в проекты, которые генерирует дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса.

Программа импортозамещения

Силуанов сообщил, чт правительство РФ направит в 2020-2021 годах на программу импортозамещения 1,5 трлн рублей.

"У нас была вот комиссия по импортозамещению, говорили, что на следующие два года только более 1 трлн 500 млрд рублей будет направлено на цели импортозамещения", - сказал чиновник.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев говорил, что доволен, как идет импортозамещение в пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом он указывал, что необходимо увеличить долю отечественного оборудования и технологий в других сферах, на что в 2019-2020 годах выделяется 1,3 трлн рублей. Медведев отмечал, что сейчас действуют 23 отраслевых плана мероприятий по импортозамещению в приоритетных гражданских отраслях промышленности, многие из которых рассчитаны до 2021 года.

Рост мировой экономики

Силуанов считает, что рост мировой экономики в 2019 году будет ниже уровня 3%, прогнозируемого Международным валютным фондом (МВФ).

"Пять раз Международный валютный фонд пересматривал прогноз мировой экономики по текущему году. Изначально, напомню, этот показатель составлял 3,9% роста в текущем году. Сейчас три процента официальный показатель. А по факту будет, наверное, даже и ниже, ниже этого уровня. К сожалению, это так", - сказал Силуанов.

По его словам, на показатель экономического роста повлияли торговые войны и санкции.

"К сожалению, конечно, на эту динамику влияют и торговые войны, в первую очередь между двумя крупнейшими экономиками (США и КНР - прим. ТАСС). Это и различные санкции, ограничения", - добавил Силуанов.

В октябре Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики в результате торговых споров до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году. Отмечалось, что прогноз на текущий год находится на самом низком уровне со времен мирового финансового кризиса 2007-2008 годов, подчеркивают в МВФ.

В апрельском докладе МВФ ожидал роста глобальной экономики на 3,3% в 2019 году и на 3,6% в 2020 году.