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Китайская Wison приступила к изготовлению модулей для "Арктик СПГ - 2"

В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 млн тонн каждая

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Китайская Wison Offshore & Marine приступила к строительству модулей для проекта "Арктик СПГ - 2". Об этом говорится в сообщении китайской компании.

Контракт на изготовление модулей был заключен с компанией TechnipFMC. В мае 2019 года "Арктик СПГ - 2" и TechnipFMC подписали контракт на проектирование, поставку оборудования, материалов и комплектующих, строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по подготовке и сжижению природного газа в рамках проекта "Арктик СПГ - 2".

Wison Offshore & Marine займется проектированием, изготовлением и вводом в эксплуатацию модулей для первой технологической линии завода. Как отмечается, первый этап работы китайская компания смогла завершить с опережением графика.

"Арктик СПГ - 2" - это второй крупнотоннажный проект производства СПГ "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база - Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 млн тонн каждая (19,8 млн тонн СПГ в год). Акционеры проекта: "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC - CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC - Japan Arctic LNG (10%).

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