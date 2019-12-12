Госдума приняла закон, вносящий в ГК поправки о возврате заемщику части страховой премии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Гражданский кодекс (ГК) РФ, предусматривающие возможность возврата заемщику - физическому лицу части уплаченной им страховой премии при досрочном отказе от договора страхования в связи с досрочным исполнением обязательств по договору потребительского кредита (займа).

Документ, инициированный правительством РФ, корреспондирует с поправками в законодательство о потребительском кредитовании, которые были приняты ранее Госдумой в третьем чтении. Он вносит изменения в пункт 3 статьи 958 ГК РФ, предусматривая возможность закрепления в специальных законах особых правил о судьбе страховой премии при досрочном отказе страхователя от договора страхования.

Как заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, этот закон позволит обеспечить возможность возврата части страховой премии для граждан, которые досрочно погасили свой кредит.

"Сейчас в законодательстве нет единой нормы, которая бы регулировала процедуру возврата части страховки для добросовестных заемщиков, этот вопрос регулируется подзаконными актами, и зачастую сумма и возможность возврата зависят от желания страховой компании. Нередки, к сожалению, случаи, когда людям приходится доказывать в суде свое законное право на возврат части страховой премии. Принятыми поправками мы устраняем данный правовой пробел", - сообщил он журналистам.

"Возможность устранить необоснованную переплату при досрочном завершении действия страховки в связи с полным возвратом кредита и процентов по нему защитит права граждан", - подчеркнул Володин.