Госдума приняла изменения в правила приема платежей граждан платежными агентами

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, отменяющий обязанность органов госвласти, органов местного самоуправления и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений использовать специальный банковский счет при приеме платежей граждан. Закон был инициирован правительством РФ.

Сейчас, согласно закону "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", поставщики для расчетов с платежным агентом при приеме платежей обязаны использовать специальный банковский счет. В то же время отдельные платежи физических лиц относятся к доходам бюджетов бюджетной системы. К таким платежам, в частности, относятся плата за пользование жилым помещением по договору социального найма и договору найма жилого помещения. В этом случае поставщиками являются органы государственной власти, органы местного самоуправления и находящиеся в их ведении казенные учреждения.

Бюджетным кодексом установлено, что поступления, являющиеся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы, должны зачисляться на счета органов Федерального казначейства для их последующего распределения между бюджетами разных уровней. Согласно бюджетному законодательству казенные учреждения осуществляют операции с бюджетными средствами через лицевые счета. На органы государственной власти, местного самоуправления, местной администрации, управления государственным внебюджетным фондом распространяются нормы, установленные для казенных учреждений. Возможность открытия ими других счетов не предусмотрена.

Для устранения этой правовой коллизии закон отменяет обязанность органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также казенных и бюджетных учреждений при приеме платежей физических лиц использовать специальный банковский счет.

Поправки ко второму чтению

Принятыми ко второму чтению поправками устанавливается, что лицо, которому в соответствии с Жилищным кодексом вносятся денежные средства в виде взносов на капремонт общего имущества в многоквартирном доме и пеней по уплате таких взносов, в качестве специального банковского счета использует специальный счет, на котором осуществляется формирование фонда капремонта общего имущества в многоквартирном доме.