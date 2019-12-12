Фармассоциации разработают рекомендации для аптек по работе с маркированным товаром

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Союз "Национальная фармацевтическая палата", Ассоциация аптечных учреждений "СоюзФарма" и Ассоциация "Аптечная гильдия" совместно с оператором государственной системы цифровой маркировки Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) разработают рекомендации для аптек по работе с маркированным товаром. Соответствующее соглашение о сотрудничестве стороны подписали в четверг, сообщает пресс-служба оператора.

"В рамках сотрудничества будут разработаны рекомендации для аптечных организаций по созданию стандартных операционных процедур с учетом работы с маркированным товаром для последовательного внедрения маркировки в бизнес-процессы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны соглашения совместно подготовят изменения в отраслевые профессиональные стандарты, а также будут организовывать обучающие семинары для представителей аптечного рынка.

"Мы поддерживаем открытый диалог с отраслью и рады инициативе фармацевтических ассоциаций обучить сотрудников, подготовив для них рекомендации и документы, которые помогут им быстрее перейти на работу в системе маркировки и сделать ее неотъемлемой частью ежедневных бизнес-процессов", - цитирует пресс-служба генерального директора "Оператор-ЦРПТ" Дмитрия Алхазова.

Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка препаратов для лечения "7 высокозатратных нозологий" началась в России с 1 октября 2019 года, с 1 января 2020 года маркировка станет обязательной для всех лекарств. Оператор системы - ЦРПТ, созданный на основе государственно-частного партнерства.