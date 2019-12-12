Петербургский "Метрострой" задолжал сотрудникам подрядных организаций около 170 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Около 170 млн рублей задолжал генподрядчик по строительству петербургского метро - компания "Метрострой" - сотрудникам подрядных организаций. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель комиссии по безопасности, противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами Общественной палаты города Александр Ватагин.

"Порядка 170 млн рублей - просроченная задолженность по заработной плате ОАО "Метрострой" перед подрядными и субподрядными организациями", - сказал Ватагин, выразив уверенность, что погасить долг до 31 декабря возможно.

Накануне в Санкт-Петербурге заключили под стражу Олега Кузьменко, второго предполагаемого сообщника гендиректора "Метростроя" Николая Александрова, арестованного по делу о растрате. Дзержинский районный суд Петербурга 10 декабря отправил Александрова в СИЗО до 8 февраля 2020 года. Вместе с ним в СИЗО отправился предприниматель и учредитель компании "Циклон КЗС" Анатолий Болотов.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что уголовное дело касается хищений 178 млн рублей, принадлежащих "Метрострою". Деньги похитили, заключив фиктивный договор на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции "Международная" до станции "Южная".