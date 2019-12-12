Новая дивидендная политика "Газпрома" приведет к выплатам 50% от прибыли по МСФО за 3 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Правление "Газпрома" одобрило проект дивидендной политики компании в новой редакции. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"В качестве базы для расчета дивидендов предлагается использовать скорректированную прибыль, относящуюся к акционерам ПАО "Газпром", в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. В настоящее время дивиденды определяются исходя из чистой прибыли головной компании по российским стандартам бухгалтерского учета", - отмечается в сообщении.

В соответствии с проектом новой дивидендной политики, чистая прибыль будет корректироваться на ряд неденежных статей (статьи доходов и расходов, не связанные с движением денежных средств в отчетном периоде).

Целевой уровень дивидендных выплат - не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Достичь этого уровня планируется поэтапно: по итогам работы в 2019 году - не менее 30%; по итогам работы в 2020 году - не менее 40%; по итогам работы в 2021 году и в последующие годы - не менее 50%.

"Если показатель чистый (скорректированный) долг/EBITDA по итогам года превысит 2,5, совет директоров может принять решение об уменьшении размера дивидендов, рекомендуемых для утверждения общим собранием акционеров. Эта возможность позволит при необходимости сохранить долговую нагрузку на комфортном для компании уровне", - сообщает компания.

"Новая дивидендная политика "Газпрома" - это важный шаг навстречу акционерам и инвесторам. Уверен, акции компании, обладающие серьезным потенциалом для роста, станут еще более интересным активом для финансовых вложений", - считает председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Далее вопрос об утверждении дивидендной политики в новой редакции будет внесен на рассмотрение совета директоров. "Газпром" будет проводить свою дивидендную политику также в дочерних и зависимых обществах.