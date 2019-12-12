Орешкин назвал I полугодие 2020 года "потерянным" для потребительского спроса

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что первое полугодие 2020 года будет "потеряно" для потребительского спроса и будет сопровождаться слабой инфляционной динамикой в России.

"К сожалению, сейчас уже можно об этом сказать: первое полугодие 2020 года во многом мы уже потеряли. Денежно-кредитная политика имеет определенные лаги, поэтому слабость спроса, слабость потребительского спроса - это то, что будет сопровождать нас и в начале следующего года", - сказал министр в ходе встречи с Ассоциацией европейского бизнеса.

"У нас инфляция на конец года, по нашим оценкам, опустится ближе к 3%, от 3% до 3,1%, и упадет до 2,5% и даже, может быть, ниже в первом квартале следующего года", - отметил Орешкин.

По его словам, есть целый ряд других факторов, которые указывают, что есть проблемы с совокупным спросом - "и продажи товаров длительного пользования, тех же автомобилей, и вялая ситуация на рынке труда".

ЦБ в свою очередь реагирует на отклонение инфляции от целевых показателей. "Мы видим реакцию Центрального банка, который напрямую отвечает за достижение инфляции целевых значений (4% - прим. ТАСС), и он реагирует на такое серьезное отклонение инфляции от целевых показателей своими действиями", - сказал министр. Однако он считает, что предпринятых мер недостаточно, чтобы компенсировать объективное замедление потребительского кредитования, и ожидает "соответствующей реакции от регулятора".

Министр также отметил, что первая половина следующего года также будет характеризоваться слабой инфляционной динамикой. "Но это все краткосрочные факторы, и здесь рано или поздно и инфляция подтянется к целевому уровню, и экономика восстановится до потенциала", - уверен он.