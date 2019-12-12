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Во Владикавказе будут готовить инвестплощадки для размещения новых производств

По словам мэра города Русланбека Икаева, Владикавказ имеет географическое преимущество, он находится на пересечении транспортных коммуникаций из России в страны Закавказья

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Владикавказа планируют создавать площадки и условия для инвесторов, которые намерены организовывать предприятия реального сектора экономики. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Владикавказа Русланбек Икаев.

"Привлечение в республику инвесторов, готовых работать в реальном секторе экономики это наша главная задача, об этом постоянно говорит и глава Северной Осетии. Поэтому мы, муниципальное образование город Владикавказ, будем готовить инвестплощадки и создавать условия", - сказал Икаев.

По его словам, у Владикавказа имеется ряд преимуществ, которые могут сыграть роль в развитии города. В частности, географическое положение - город находится на пересечении транспортных коммуникаций из России в страны Закавказья.

"Есть железная дорога, авиасообщение, развита дорожная сеть, однако в силу ряда политических и экономических причин этот фактор не сыграл своей роли в эффективном развитии Владикавказа. И сейчас инвесторы нужны больше в производстве. При этом действующих производств в городе практически нет - и это проблема", - отметил он.

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РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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