Между Анапой и Ереваном открылось авиасообщение

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Первый рейс между Анапой (Краснодарский край) и Ереваном (Армения) выполнила авиакомпания Armenia Airways. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Анапы.

"12 декабря 2019 года Международный аэропорт Анапа торжественно встретил первый рейс из Еревана авиакомпании Armenia Airways. Самолет приземлился в Анапе в 12:20 по московскому времени", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, рейсы по маршруту Анапа - Ереван - Анапа будут выполняться два раза в неделю: каждый понедельник и четверг. Авиасообщение обеспечит воздушное судно ВАЕ 146-300.

Международный аэропорт Анапа имени В. К. Коккинаки является аэропортом курорта на юге России, где турпоток достигает 4 млн человек в год, а также аэропортом для агломерации, включающей города Новороссийск, Темрюк, Тамань и Крымск. Пассажиропоток в январе-сентябре 2019 года составил около 1,5 млн человек. В мае 2019 Международному аэропорту Анапа присвоено имя летчика Владимира Константиновича Коккинаки. Аэропорт находится под управлением компании "Базэл Аэро", в которую входят также аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика.