{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Между Анапой и Ереваном открылось авиасообщение

Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Первый рейс между Анапой (Краснодарский край) и Ереваном (Армения) выполнила авиакомпания Armenia Airways. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Анапы.

"12 декабря 2019 года Международный аэропорт Анапа торжественно встретил первый рейс из Еревана авиакомпании Armenia Airways. Самолет приземлился в Анапе в 12:20 по московскому времени", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, рейсы по маршруту Анапа - Ереван - Анапа будут выполняться два раза в неделю: каждый понедельник и четверг. Авиасообщение обеспечит воздушное судно ВАЕ 146-300.

Международный аэропорт Анапа имени В. К. Коккинаки является аэропортом курорта на юге России, где турпоток достигает 4 млн человек в год, а также аэропортом для агломерации, включающей города Новороссийск, Темрюк, Тамань и Крымск. Пассажиропоток в январе-сентябре 2019 года составил около 1,5 млн человек. В мае 2019 Международному аэропорту Анапа присвоено имя летчика Владимира Константиновича Коккинаки. Аэропорт находится под управлением компании "Базэл Аэро", в которую входят также аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,16-2,62%
Курс доллара снизился до 62,723 рубля, курс евро уменьшился до 69,808 рубля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС