Ульяновские власти вдвое увеличат финансирование общественных проектов в 2020 году

УЛЬЯНОВСК, 12 декабря. /ТАСС/. Объем средств на поддержку общественных проектов и гражданских инициатив в Ульяновской области вырастет с примерно 100 млн рублей в этом году до 260 млн рублей в следующем. Об этом в четверг заявил губернатор региона Сергей Морозов во время выступления на XI Гражданском форуме.

"В целом общий объем средств, выделяемых на поддержку общественных проектов и гражданских инициатив, из областного бюджета в 2020 году, включая отраслевую поддержку, составит более 260 млн рублей. Напомню, начинали с 2 млн рублей, в этом году выделено чуть более 100 млн рублей", - сказал он.

Губернатор добавил, что также будет увеличено финансирование конкурсов поддержки социально-ориентированных и некоммерческих организаций и других, в том числе этно-религиозных организаций, до 50 млн рублей. "Помимо увеличения финансирования, мы приняли решение и пойдем по пути оптимизации условий порядка конкурсных процедур, чтобы как можно быстрее разбюрократизировать этот процесс и сделать его весьма удобным для каждого из вас и некоммерческих организаций", - уточнил он.

Морозов добавил, что по инициативе центра некоммерческих организаций рабочая группа разработала новую концепцию реализации грантовой политики в Ульяновской области на 2020 год. "Там мы особое внимание уделили обеспечению прозрачности процедур, максимальной объективности оценки выдвигаемых на конкурс проектов и обеспечение [реализации] проектов с максимальной результативностью", - отметил он.

Первый Гражданский форум прошел в Ульяновской области в июне 2006 года. Мероприятие задумано как площадка для формирования пошагового плана для поиска путей решения наиболее важных социальных проблем. Форум проводится с целью выработки методических рекомендаций и механизмов развития институтов гражданского общества в регионе, защиты прав и свобод отдельных категорий граждан, гражданского участия и контроля, взаимодействия некоммерческого сектора с органами государственного и муниципального управления, средствами массовой коммуникации, бизнес-сообществом. В программу мероприятия входят дискуссии, круглые столы и пленарное заседание.