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Проект возведения туристического кластера "Горская" в Петербурге подорожал на 10 млрд руб.

Как сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора города, предварительный объем инвестиций оценивается в 60 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга пересчитали предварительную стоимость, требуемую для строительства туристско-рекреационного кластера "Горская" на северо-западе Санкт-Петербурга с парком культуры и отдыха, а также ИТ-кластером. Предварительный объем инвестиций оценивается в 60 млрд рублей вместо 50 млрд рублей, заявленных в октябре.

По оценкам городских властей, проект создаст 40 тыс. новых рабочих мест в городе, общая площадь застройки составит 700-900 тыс. кв. м.

"Стоимость инвестиций в проект на сегодняшний день оценивается в 60 млрд рублей. Многофункциональный культурно-развлекательный и спортивно-оздоровительный комплекс даст налоговые поступления в федеральный и городской бюджеты в размере порядка 450 млрд рублей до 2049 года", - сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Маркова в четверг.

Проект предполагается реализовать в три этапа. На первом этапе планируется создать тематический парк исторических постановок и мероприятий, зону ИТ-кластера, парковую зону, зоны транспортно-пересадочного узла и зоны объектов инженерной инфраструктуры. На втором этапе реализации концепции предусматривается создание зоны спортивной инфраструктуры и объектов набережной гавани. На третьем - создание зоны яхтенной марины и вокзального комплекса скоростных судов, а также деловой и гостиничной инфраструктуры.

Объект расположится на территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений "Горская". Территория бывшей строительной площадки, по мнению Маркова, является наиболее подходящим пространством в городе для создания новых туристических объектов, в том числе организации первой яхтенной марины международного класса на Балтике со строительством пунктов пропуска через государственную границу.

Территория бывшей строительной площадки находится в неудовлетворительном состоянии, отметила пресс-служба. Администрация Приморского района разработала проект ликвидации свалок на ее территории.

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