В Курской области появится комплекс по производству минеральных удобрений

КУРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Комплекс по производству минеральных удобрений, ориентированный на экспорт продукции, заработает в Курской области в 2023 году, сообщил ТАСС губернатор Курской области Роман Старовойт.

В конце ноября заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак в ходе встречи со Старовойтом поддержал строительство комплекса по производству минеральных удобрений в регионе. По итогам встречи отмечалось, что проектом заинтересовалось ПАО "Газпром", возможность инвестирования рассматривают и несколько иностранных компаний - лидеров в области строительства и эксплуатации газохимических производств.

"Для создания условий развития газохимической отрасли в Курской области, привлечения инвестиций, администрация Курской области совместно с одним из крупнейших предприятий химической промышленности "Куйбышевазот" прорабатывает вопрос о размещении на территории региона комплекса по производству минеральных удобрений - карбамида и карбамидно-аммиачной смеси. Общий объем инвестиций в проект превысит 50 млрд рублей. Ввод комплекса в эксплуатацию планируется в 2023 году", - сказал Старовойт.

Как отметил глава региона, реализация проекта позволит создать в Курской области современное, отвечающее требованиям сохранения и защиты окружающей среды конкурентоспособное производство. Комплекс обеспечит создание до 1 тыс. рабочих мест на отдельных этапах реализации проекта и позволит задействовать выпадающие мощности по подаче природного газа, проходящего по крупнейшему магистральному газопроводу Уренгой - Помары - Ужгород. Кроме того, производство минеральных удобрений станет якорным в формировании газохимического кластера в Курской области.

"Помимо увеличения экспортного потенциала России будет значительно улучшено обеспечение удобрениями близлежащих областей Центрально-Черноземного региона с высоким уровнем развития сельского хозяйства: Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой областей и других. Ввод в эксплуатацию этого завода позволит нарастить экспорт несырьевой продукции на 1,1 млн тонн или на 295 млн долларов в год", - добавил Старовойт.