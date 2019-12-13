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ЦБ отозвал две лицензии у страховой компании "Орбита"

Причиной стало неоднократное нарушение в течение одного года требований финансовой устойчивости и платежеспособности

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Банк России приказом от 12 декабря 2019 года отозвал у страховой компании "Орбита" лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление добровольного имущественного страхования. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается в материалах ЦБ, лицензии отозваны в связи с неустранением "Орбитой" в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 1 декабря 2019 года действия лицензий на осуществление страхования, а именно неоднократным нарушением в течение одного года требований финансовой устойчивости и платежеспособности.

Страховая компания "Орбита" основана в Москве в 1992 году как специализированная страховая компания, одним из учредителей которой стал Московский Институт Теплотехники - разработчик и создатель уникальных ракетных комплексов "Тополь-М" и "Булава". Страховщик предлагает услуги по страхованию от несчастных случаев и болезней, грузов, средств воздушного, водного и железнодорожного транспорта, добровольному медицинскому страхованию, страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты, а также по страхованию имущества граждан, за исключением транспортных средств, и ряд других страховок.

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