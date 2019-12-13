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В Венгрии назвали "Турецкий поток" лучшим вариантом диверсификации поставок энергоресурсов

Глава МИД Петер Сийярто выразил надежду, что к концу 2021 году 9,8 млрд кубометров газа будет приходить в страну по южному направлению

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Венгрия считает "Турецкий поток" наилучшим вариантом диверсификации энергоресурсов. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

"В настоящий момент мы заинтересованы в диверсификации наших источников и также маршрутов поставки [энергоресурсов], - сказал он, отвечая на вопрос о присоединении Венгрии к "Турецкому потоку". - Наиболее возможный сценарий диверсификации маршрутов поставки - это "Турецкий поток".

"Мы надеемся, что его болгарский участок будет построен по графику. Мы видим, что наши сербские друзья идут по графику, - продолжил Сийярто. - Мы готовимся открыть венгерско-сербскую границу. Надеемся, что к концу 2021 года 9,8 млрд кубометров газа будет приходить в Венгрию по южному направлению. Мы заинтересованы в диверсификации маршрутов поставки и источниках. Поэтому "Турецкий поток" - это вполне реалистичный сценарий".

"Турецкий поток" пройдет по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая ветка предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

В новость была внесена правка (11:14 мск) — предается с уточнением в третьем абзаце.

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Венгрия
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