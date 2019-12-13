В Жуковском закончили испытания высокоскоростной модели российско-китайского лайнера CR929

Подобные тесты специалисты проводят для того, чтобы понять, как будет себя вести самолет на скорости, которая превышает проектные показатели. Испытания в конфигурации "фюзеляж плюс крыло" проводились в трансзвуковой аэродинамической трубе Т-128. Ранее эту модель уже успешно испытали в Евросоюзе и Китае. По словам представителя ЦАГИ, специалисты впервые смогли сравнить результаты испытаний, проведенных в разных странах.

На основе данных, которые получили инженеры ЦАГИ, позволит точнее прогнозировать аэродинамические характеристики CR929, рассказал конструктор программы Максим Литвинов.

Соглашение о том, чтобы совместно создать широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929 представители КНР и РФ подписали в 2014 году. Его разрабатывают совместное предприятие "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) и китайской Сomac - компания Craic. Планируется, что базовая версия CR929-600 сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тыс. км. Семейство самолетов хотят включить также модификации с удлиненным (CR929-700) и укороченным (CR929-500) фюзеляжем.