{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Жуковском закончили испытания высокоскоростной модели российско-китайского лайнера CR929

Вскоре специалисты смогут сравнить результаты испытаний CR929, которые прошли в Евросоюзе, Китае и России
Описание
© Пресс-служба ЦАГИ

ТАСС, 13 декабря. В Жуковском завершили продувочные испытания высокоскоростной контрольной модели российско-китайского широкофюзеляжного лайнера CR929. Об этом сообщила пресс-служба ЦАГИ.

На эту тему

Подобные тесты специалисты проводят для того, чтобы понять, как будет себя вести самолет на скорости, которая превышает проектные показатели. Испытания в конфигурации "фюзеляж плюс крыло" проводились в трансзвуковой аэродинамической трубе Т-128. Ранее эту модель уже успешно испытали в Евросоюзе и Китае. По словам представителя ЦАГИ, специалисты впервые смогли сравнить результаты испытаний, проведенных в разных странах.

На основе данных, которые получили инженеры ЦАГИ, позволит точнее прогнозировать аэродинамические характеристики CR929, рассказал конструктор программы Максим Литвинов.

Соглашение о том, чтобы совместно создать широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929 представители КНР и РФ подписали в 2014 году. Его разрабатывают совместное предприятие "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) и китайской Сomac - компания Craic. Планируется, что базовая версия CR929-600 сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тыс. км. Семейство самолетов хотят включить также модификации с удлиненным (CR929-700) и укороченным (CR929-500) фюзеляжем.

Реклама на ТАСС
Максимальная ставка по рублевым вкладам составила 6,13%
Речь идет о первой декаде декабря, во второй декаде ноября ставка находилась на уровне 6,03%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС