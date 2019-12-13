ВЭБ.РФ профинансирует создание реактора на быстрых нейтронах на 80 млрд рублей

ГОРКИ, 13 декабря. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и Газпромбанк профинансируют проект по созданию исследовательского реактора на быстрых нейтронах на сумму около 80 млрд рублей. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ.

"Сегодня мы рассмотрим участие ВЭБ.РФ в ряде новых сделок. В области атомной энергетики планируется создание международного исследовательского реактора на быстрых нейтронах, - сказал премьер. - Общая стоимость проекта чуть меньше 80 млрд рублей, ВЭБ.РФ планирует участие в сделке вместе с Газпромбанком".

Медведев уточнил, что это проект Росатома, который госкорпорация реализует на базе НИИ атомных реакторов в Димитровграде в Ульяновской области совместно с зарубежными партнерами. По словам премьер-министра, среди них инвесторы из Франции, Китая, Чехии, Южной Кореи, США. "Новый реактор будет использоваться для различных исследовательских задач по созданию, тестированию новых материалов и отработки ядерных технологий", - пояснил Медведев.

Кроме того, по его словам, предстоит обсудить участие ВЭБ в освоении Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. "Предусмотрено строительство мощностей по добыче руды и создание обогатительного комплекса. Ввод в эксплуатацию - 2023 год, выход на проектную мощность должен состояться в 2026 году, в результате в Пермском крае будет создано 2300 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта - 163 млрд рублей", - уточнил премьер.

Открывая заседание набсовета, председатель правительства сообщил, что планирует подвести итоги работы этого института развития за год. Он подчеркнул, что деятельность ВЭБ.РФ была переориентирована на решение задач развития страны. "В этом году мы одобрили целый ряд важных инвестиционных проектов в области химии, в аграрном секторе, в авиастроении, судостроении, транспорте, экологии", - напомнил глава правительства. Часть из них реализуется в рамках "Фабрики проектного финансирования". В рамках этой программы, добавил премьер, удалось привлечь порядка 0,5 трлн рублей.

Медведев отметил, что инвестиции ВЭБ.РФ и координируемых им организаций направляются в высокотехнологичные предприятия, укрепляющие экономический суверенитет страны. Это, по словам премьера, новые дороги, аэропорты, проекты, внедряющие новые стандарты качества жизни в РФ. "Это в целом такая работа, за которую я хотел бы поблагодарить коллектив государственной корпорации и пожелать им успеха", - заключил председатель правительства.

Новость обновлена (14:05 мск) - добавлены высказывания Д. Медведева