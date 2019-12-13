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Роман Абрамович возглавил рейтинг упоминаемости в иностранных СМИ

В компании LexisNexis пояснили, что в основном про миллиардера пишут британские СМИ, а главной темой публикаций является футбол
Роман Абрамович Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Роман Абрамович
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российский миллиардер Роман Абрамович возглавил рейтинг, составленный компанией LexisNexis, по числу упоминаний в англоязычных средствах массовой информации в 2019 году. Помимо Абрамовича, в топ-3 вошли бизнесмены Олег Дерипаска и Михаил Фридман, говорится в исследовании компании, которое в пятницу поступило в ТАСС.

Число упоминаний Абрамовича в СМИ в 2019 году составило 9 684. В LexisNexis пояснили, что в основном про Абрамовича пишут британские СМИ, а основной темой публикаций является футбол. При этом предприниматель Олег Дерипаска упоминался в СМИ 4 735 раза, что почти вдвое реже, чем Абрамович. Основатель "Альфа-группы" Михаил Фридман упоминался в 2 894 материалах зарубежных СМИ. "Суммарное количество статей, в которых упоминаются Абрамович, Дерипаска и Фридман - больше, чем у всех остальных участников топ-20, вместе взятых", - добавили в компании.

Среди российских предпринимателей, число публикаций о которых превысило 1 тыс., также оказались глава "Лукойла" Вагит Алекперов, предприниматель Виктор Вексельберг, основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров, бизнесмен Михаил Прохоров, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, а также Юрий Мильнер.

В свою очередь совладелец холдинга УГМК Искандер Махмудов (323 материала), основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин (300 публикаций) и крупнейший акционер золотодобывающей компании Petropavlovsk Роман Троценко (292 упоминания) замкнули рейтинг по числу материалов в иностранных СМИ.

При проведении исследования эксперты компании LexisNexis Russia изучили упоминаемость 98 российских бизнесменов, вошедших в рейтинг миллиардеров Forbes-2019, в публикациях англоязычных СМИ всего мира.

Теги
РоссияТроценко, Роман ВикторовичАлекперов, Вагит ЮсуфовичМихельсон, Леонид ВикторовичДерипаска, Олег ВладимировичАбрамович, Роман АркадьевичВексельберг, Виктор Феликсович
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