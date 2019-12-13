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"Аэрофлот" запретил своим агентам сотрудничать с сервисом "Аэробилет"

В случае нарушения запрета "Аэрофлот" обещает отключить агента от ресурсов авиакомпании без предварительного уведомления

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" запретила своим агентам сотрудничать с сервисом поиска и продажи билетов "Аэробилет". Об этом говорится в телеграмме перевозчика агентам (текст телеграммы есть у ТАСС).

"Информируем Вас о запрете сотрудничества с группой компаний IATI "IATI Turizm Ticaret AS", "Gama IATI Turizm Ticaret Anonim Sirketi" и "Idms Turizm Ticaret A.S." (www.aerobilet.com; www.aerobilet.ru; www.aerobilet.com.tr) в части, касающейся продажи пассажирских авиаперевозок на рейсы группы компаний "Аэрофлот", - говорится в телеграмме.

В случае нарушения запрета "Аэрофлот" обещает отключить агента от ресурсов авиакомпании без предварительного уведомления.

Aerobilet - сервис поиска и покупки авиабилетов и бронирования отелей. Принадлежит турецкой Aerobilet Turizm Ticaret.

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