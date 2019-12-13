Innowatts установит умные счетчики на базе машинного обучения в Южной Америке

ТАСС, 13 декабря. Компания из Хьюстона (США) Innowatts объявила о заключении партнерства с колумбийской компанией Celsia для реализации проекта по установке "умных" счетчиков электроэнергии на базе передовых аналитических алгоритмов, сообщил ресурс PRNewswire.

"Инструменты Innowatts обеспечивают более глубокое понимание реальных энергетических потребностей клиентов, что особенно важно в процессе разработки стратегии взаимодействия с потребителями и планирования дальнейшего развития компании", - отметил директор по инновациям Celsia Хуан Альзате.

Аналитические решения Innowatts используют сложные алгоритмы машинного обучения, работающие на базе метеорологических и энергетических данных, аккумулируемых с 23 млн умных счетчиков по всему миру. Такой масштаб располагаемой информации позволяет достичь высокого уровня точности моделирования и выявить тенденций в клиентском энергопотреблении.

Планируется, что к 2027 году энергетические компании Латинской Америки инвестируют более $20 млрд во внедрение интеллектуальных энергосетей.