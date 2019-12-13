ЦБ не считает возможным сокращать отложенные покупки валюты в счет расходования ФНБ

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Сокращение отложенных покупок валюты ЦБ в счет расходования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на инфраструктурные проекты в РФ вряд ли возможно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Действительно, обсуждается вопрос о том, как в том числе использование средств ФНБ выше уровня 7% будет происходить, потому что в это время Минфин будет осуществлять, соответственно, продажу валюты. Мы обсуждали этот вопрос, но, на наш взгляд, какого-то автоматического неттинга или взаимозачета наших отложенных покупок с такими расходами Минфина - вряд ли это возможно", - сказала она.