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Россельхознадзор может ввести запрет на ввоз цитрусовых и картофеля из Китая

Как сообщили в ведомстве, это связано с обнаружением там карантинных вредных организмов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор может ввести запрет на ввоз цитрусовых и картофеля из Китая из-за выявления карантинных вредных организмов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В 2019 году выявлено семь случаев обнаружения карантинных вредных организмов в цитрусовых (восточная фруктовая муха и многоядная муха-горбатка) и два случая обнаружения в партиях картофеля (вироид веретеновидности клубней картофеля и золотистая картофельная нематода). В связи с этим Россельхознадзор вынужден усилить карантинный фитосанитарный контроль за ввозом из КНР цитрусовых фруктов и картофеля и в ближайшие время проведет переговоры с китайской стороной, на которых предупредит о возможности введения временных ограничений на поставки в Российскую Федерацию из Китайской Народной Республики этой продукции", - сообщили в Россельхознадзоре.

Как пояснили в ведомстве, Россельхознадзор в связи с выявлением карантинных объектов с 10 августа 2019 года ввел временные ограничения на ввоз косточковых и семечковых культур из Китая в Россию. В период с 29 октября по 9 ноября 2019 года состоялся визит делегации Россельхознадзора для ознакомления с системой карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной продукции. Как сообщили Россельхознадзоре, в ходе визита установлено, что система карантинного фитосанитарного контроля в КНР недостаточно эффективна. В ведомстве добавили, что аналогичная ситуация складывается с цитрусовыми фруктами и картофелем.

По данным Россельхознадзора, за 11 месяцев 2019 года в Россию из КНР поставлено 38,6 тыс. тонн картофеля, 432 тыс. тонн овощей, 240,6 тыс. тонн фруктов, в том числе 151,2 тыс. тонн цитрусовых.

По данным ФТС, ведущим поставщиком картофеля в Россию является Египет - в 2018 году импорт картофеля из этой страны составил 361,4 тыс. тонн (62,9% в общем объеме импорта). Китай занимает четвертое место по этому показателю (53,1 тыс. тонн, доля - 9,2%). Также, в 2018 году Китай поставил в РФ 180 тыс. 076 тонн цитрусовых из общего объема поставок в 1 млн 682 тыс. 729 тонн.

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