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ЕАО выделят более 300 млн рублей на зарплаты и ЖКХ

Врио главы региона Ростислав Гольдштейн также попросил министра финансов Антона Силуанова включить ЕАО в программу по поддержке регионов с низкой обеспеченностью

ТАСС, 13 декабря. Еврейская автономная область получит более 300 млн рублей из федерального бюджета на решение проблем с зарплатами и ЖКХ, сообщило управление по внутренней политике областного правительства.

Ранее в пятницу сообщалось, что бюджетники в области могут остаться без зарплат в декабре из-за несбалансированности бюджета. Также сообщалось о сложностях в оплате по судебным искам в сфере ЖКХ. В феврале на Российском инвестиционном форуме в Сочи бывший глава региона Александр Левинталь сообщал, что бюджет в ЕАО не сбалансирован, это в числе прочего не позволило региону подготовиться к отопительному сезону. На территории области действует режим ЧС из-за проблем с отоплением, в населенных пунктах периодически возникают сбои в поставках угля и мазута, из-за чего падала температура в домах. Область работает над достижением сбалансированности бюджета с Минфином РФ.

"На встрече первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов поддержал обращение временно исполняющего обязанности губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна о выделении региону более 309 млн рублей на решение первоочередных задач. Средства будут направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в декабре текущего года и оплату текущих судебных исков", - говорится в распространенном релизе. Распоряжение о выделении средств должно быть подписано в правительстве РФ. После этого деньги поступят в регион.

Гольдштейн также обратился к Силуанову с предложением о включении ЕАО в программу по поддержке регионов с низкой обеспеченностью. Такая мера предполагает разработку и реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития региона. "Антон Силуанов дал этому предложению положительную оценку", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьДальний Восток
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