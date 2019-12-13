Бурлачко: освобождение компенсаций дольщиков от НДФЛ позволит получить их в полном объеме

КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. Освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) компенсационных выплат дольщикам поможет данной категории граждан получить средства в полном объеме. Такое мнение журналистам высказал спикер законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении норму об освобождении от НДФЛ компенсационных выплат дольщикам. В настоящее время такие компенсации начали выплачиваться с 1 декабря 2019 года. Норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года.

"Это справедливое и нужное решение, так как лишние финансовые обременения в этом случае неуместны. Люди, оставшиеся без денег и жилья, должны получить компенсации в полном объеме", - сказал Бурлачко. Он также напомнил, что на краевом уровне на решение проблемы обманутых дольщиков направлен дополнительно миллиард рублей.

Глава краевого парламента также отметил, что ранее депутаты Кубани приняли поправки в региональные законы, согласно которым инвесторы смогут достраивать дома обанкротившихся застройщиков, а после предоставлять это жилье обманутым дольщикам.

"Мы понимаем остроту проблемы, но за один день ее не решить. Правовики стараются урегулировать ее на законодательном уровне, выстроить такую систему, при которой было бы невозможно само возникновение подобной ситуации", - уточнил спикер.