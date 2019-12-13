Путин прибыл в Набережные Челны, где посетит "КамАЗ" и пообщается с рабочими

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны, где планирует посетить предприятие "КамАЗ". Глава государства выступит на торжественном митинге, посвященном 50-летию автозавода, ознакомится с новыми производственными линиями и пообщается с работниками предприятия.

В частности, президенту покажут новую площадку по производству каркасов кабин "КамАЗа", обновленные линии по производству двигателей, а также отдельные разработки научно-технического центра "КамАЗа".

В этот же день Путин проведет рабочую встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также побеседует с главой госкорпорации "Ростех" (владеет 47,2% акций автозавода) Сергеем Чемезовым и гендиректором "КамАЗа" Сергеем Когогиным.