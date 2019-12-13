{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин прибыл в Набережные Челны, где посетит "КамАЗ" и пообщается с рабочими

Глава государства также проведет рабочую встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны, где планирует посетить предприятие "КамАЗ". Глава государства выступит на торжественном митинге, посвященном 50-летию автозавода, ознакомится с новыми производственными линиями и пообщается с работниками предприятия.

В частности, президенту покажут новую площадку по производству каркасов кабин "КамАЗа", обновленные линии по производству двигателей, а также отдельные разработки научно-технического центра "КамАЗа".

В этот же день Путин проведет рабочую встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также побеседует с главой госкорпорации "Ростех" (владеет 47,2% акций автозавода) Сергеем Чемезовым и гендиректором "КамАЗа" Сергеем Когогиным.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМинниханов, Рустам НургалиевичРоссияЧемезов, Сергей ВикторовичТатарстанКогогин, Сергей Анатольевич
Реклама на ТАСС
Путин осмотрел завод двигателей автоконцерна "КамАЗ"
Во время осмотра производственной линии президенту, в частности, показали, как работает компьютерная система контроля качества
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС