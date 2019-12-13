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Минкоммерции КНР проведет экстренную пресс-конференцию по вопросам торговой сделки с США

Мероприятие должно состояться в 17:30 по московскому времени

ПЕКИН, 13 декабря. /ТАСС/. Министерство коммерции КНР в пятницу проведет экстренную пресс-конференцию по вопросу заключения договоренностей на первом этапе торговой сделки с США. Об этом сообщила пресс-канцелярия Госсовета КНР.

Согласно ее данным, мероприятие ориентировочно состоится в 22:30 по местному времени (17:30 мск). Представитель пресс-канцелярии не уточнил корреспонденту ТАСС, будет ли подписан проект первой части торгового соглашения уже в пятницу, либо же китайская сторона просто намерена прояснить ситуацию по торговым трениям с Вашингтоном.

Теги
СШАКитай
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